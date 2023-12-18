【時報-台北電】因需求疲軟，礦石需求的持續下滑，對關鍵煉鋼原料的價格造成壓力，以及最大消費國中國，2024年缺乏持續強而有力的刺激政策的預期，亦打壓市場前景情緒，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格受挫下跌。

分析師表示，根據路透社報導，最大鋼鐵消費國中國，當局領導人在上周召開的經濟年度會議上同意，到2024年，預算赤字將佔國內生產毛額 (GDP)的3%，低於今年修訂後的3.8%目標，顯示北京當局並沒有考慮明年推出更多大型財政刺激政策措施，然而，礦石需求的持續下降也對關鍵煉鋼原料的價格造成壓力，據Mysteel的數據顯示，截至12月15日，受訪鋼廠平均日鐵水產量連續第七周下降1.1%，至227萬公噸，疊加焦炭價格上漲將給產業帶來壓力，進而可能導致鋼廠減少產量，損害鐵礦石需求。

終場上周五新加坡交易所58%鐵礦石近月持平，報每噸124.07美元；62%鐵礦石近月跌0.13%，報每噸135.24美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌0.9%，報每噸882人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網)