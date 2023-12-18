【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數234.84點，漲0.03點；總計277家漲、196家跌、133家持平；委買1562031張、委賣370488張；總成交值6.79億元。

#櫃買市場 #指數 #成交值 #加權指數