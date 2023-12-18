【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17637.86點，跌36.01點；總計396家漲、269家跌、213家持平；委買4742413張、委賣1965831張；總成交值41.20億元。

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