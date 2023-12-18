大陸科技企業爭先恐後競逐AI大模型，領軍企業之一、百度董事長兼執行長李彥宏16日表示，當前大陸有好幾百的大模型，這對算力受限制的大陸來說，是巨大的社會資源浪費。
極客公園報導，李彥宏與極客公園總裁張鵬16日在活動上進行對談，李彥宏指出，社會焦點都在大模型身上，這個現象讓自己有點焦慮，大家應該聚焦基礎模型之上成千上萬的AI原生應用，把應用端做好才有價值，大模型進展對多數人來說並不是機會。
李彥宏表示，像大陸現在有數百個基礎模型，在大陸算力還受限制的情況下，這是對社會資源巨大的浪費，更多的資源應去探索融合各行各業、打造全新超級App，原生應用才是真正價值，對中小企業與創業者來說才是真正機會。
對於今年的AI狂熱與此前是否有不同，李彥宏表示，這次不同之處在於AI的通用性，沒有教過的它也能學會，在此之後，只要有一套基礎技術能夠做得非常領先，就能用於各行各業，這是AI過去70年來沒有過的事情。因此自己一直都認為，未來主要機會是大模型之上的AI應用。
就中美比較，李彥宏表示，在發展應用層面中美思維不同，美國在企業級軟體領域市場大、做得更進步，中國對消費者端更先進。如哪個模型技術更好等問題也很難比較，更多要想這個模型在什麼應用場景能做什麼，必須要知道什麼是好、什麼是不好，才能去定義一個好的模型，所以說到底還是要以應用為導向。
對於創業者，李彥宏表示，不要一直看著大公司動態，大公司反應都很慢、代表落後生產力。也不用害怕自己走的AI應用領域會遇到大廠競爭，當前AI商機非常大，所有應用都可能重構，沒有公司能把握所有機會，百度不能、比百度還大的公司也不能。
李彥宏建議創業者，大模型這麼多，最重要的還是要去試，至今絕大多數的可能性都還沒有被嘗試過，許多可能性與認知並不是憑空想像出來的，是開發者在嘗試、試錯的過程中發現的。
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