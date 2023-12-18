美國近期調查顯示AI提升效率而導致企業不斷裁減工作職務數量。求職顧問平台ResumeBuilder調查750位正使用AI的商界領袖發現，37％受訪者表示2023年已開始以AI取代工人，44％表示因AI效率而將在2024年裁員。

該平台履歷與職業策略師杜夫艾克（Julia Toothacre）認為，數據未精準反映整體商界使用AI情況。因為仍有許多傳統機構和小企業，未像部份較大規模企業那樣接受AI。

雖然企業裁員是事實，但AI也讓商界領袖有機會重整和重新定義工作職務。

專案管理和協作軟體商Asana就2023年AI對工作影響調查，受訪雇員認為其29％工作任務已被AI取代。但Asana指「以人為本的AI」是提升大家能力和合作而非完全取代，愈來愈多人了解AI對其工作有正面影響。

Asana產品長賀德（Alex Hood）說，大家的工時裡僅一半跟工作有關，其餘時間從事進度更新、跨部門溝通和其他雜務，並非工作核心。若AI能減少不相干雜務，就能讓雇員釋出更多有價值的時間。

求職網站Ladders創辦人塞內德拉（Marc Cenedella）說，隨著由AI負責處理任務型工作，大家反而有機會提升價值鏈，更能集中在「整合、或建構、或定義任務型工作的內容」。

例如幾十年前整個辦公室充斥打字員，但科技提升效率後減少很多文書作業的人力與時間。

多年來分析與溝通工具已重新調整知識類工作，接下來生成式AI將被視為進行另一次長期調整的工具。

專家認為大家要重新調整心態。塞內德拉認為雇員的部份工作是追趕日新月異的新技能，過時的軟體已不足應付。杜夫艾克建議大家要了解AI對自己所處產業造成的影響。