席格爾對明年美國市場展望

素有「華頓奇才」稱號的賓州大學華頓商學院知名經濟學榮譽教授席格爾（Jeremy Siegel）預期明年聯準會降息5、6次，激勵美股創新高並推動美國房價上漲。他也表示近日各方數據令他預期明年美國經濟不會衰退。

席格爾上周末於VettaFi金融顧問公司舉辦的「2024市場前景研討會」上發表演說，宣稱明年美股大漲。他表示：「道瓊工業指數剛在近日創新高，估計標普500指數很快也會跟上腳步。」

今年以來標普500指數漲幅達23％，並在15日收盤達到4,719.19點，距離去年1月創下的4,819點歷史新高只差2％漲幅。席格爾表示，今年以來標普500指數大漲主要是受到「美股七雄」（Magnificent Seven）推動，但他看好明年價值股及小型股上漲10％至15％，漲幅將超越「美股七雄」及其他大型成長股。

席格爾也表示：「投資人先前一窩蜂押注智慧健身器材製造商派樂騰（Peloton）及其他疫情期間爆紅的個股，又瘋狂投資加密幣、非同質化代幣（NFT）市場，所幸這波熱潮已經消退，讓谷歌、輝達、特斯拉、亞馬遜這類優質成長股脫穎而出。」

除了看好美股前景之外，席格爾也預期明年聯準會降息將壓低房貸利率，刺激美國房市回溫。過去一年半來聯準會為了打擊通膨展開激烈升息循環，使美國房貸利率衝上20年高點，而美國消費者在高利率、高通膨的雙重壓迫下購屋能力銳減，使房市降至冰點。

席格爾預期明年聯準會開始降息後，將激勵美國房價上漲4％至5％。他表示明年聯準會可望降息5至6次，使基準利率從目前超過5.25％的水平降至4％以下。屆時在美國通膨降溫、商品價格下滑的情況下，消費者將重拾購屋能力。

至於美國經濟展望，席格爾也表示他很訝異聯準會激烈升息並未嚴重打擊美國經濟。他表示：「近日數據透露美國經濟軟著陸的機率攀升，我估計明年很有可能實現經濟軟著陸。」