【時報記者王逸芯台北報導】迎接新電信三雄，中華電(2412)不讓遠傳(4904)、台灣大(3045)話題專美於前，喊話自家是台灣唯一同時榮獲SPEEDTEST、OPENSIGNAL國際權威雙認證「台灣5G三冠王」。

「5G網速和5G涵蓋」部分，國際權威機構SPEEDTEST、OPENSIGNAL發佈2023下半年最新台灣行動體驗調查報告，中華電5G網速和行動網路涵蓋同時皆拿下全台第一，是全台唯一兩項皆獲得冠軍之電信業者。SPEEDTEST 11月最新台灣行動量測報告，中華電是台灣唯一榮獲「5G網速冠軍」及「5G最廣涵蓋」第一名之電信業者。OPENSIGNAL 2023年12月公布「台灣5G用戶體驗報告」，中華電更是一舉獨贏「5G涵蓋」和「5G下載、上傳網速」冠軍。中華電無論是5G網速和5G涵蓋體驗，為國內唯一獲得雙機構認證最佳5G網路之業者，更獲得「連續三年5G行動網速冠軍」和「連續六年台灣行動涵蓋冠軍」。

「5G遊戲體驗」部分，SPEEDTEST在11月首次發佈遊戲體驗?項，採集涵蓋全台257萬筆測試數據進行分析，中華電信榮獲台灣首座「最佳5G遊戲體驗」。另外，在OPENSIGNAL在12月最新公布「5G用戶體驗報告」，中華電信一舉榮獲包含「5G遊戲體驗冠軍」等10項榮耀，是國內唯一同時榮獲2個國際權威機構連續認證的5G遊戲體驗冠軍。