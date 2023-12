新聞提要■日本政府數十年來使出渾身解數打擊通縮,不見成效,卻意外因為新冠疫情和俄烏戰爭而擺脫。

精句選粹■“It’s like a misfortune that turned into a blessing,” said Etsuro Honda, an economic adviser to the late Prime Minister Sinzo Abe.

27歲的大野是一名演員,平日在東京一家陶藝店擔任兼職店員。以她的兼職薪水在東京生活不易,平時總是節儉度日。幾年前她在一家首飾店看上一副耳環但幾度猶豫還是沒下手,最近她在物色友人禮物時再度經過那間店,赫然發現那副耳環現在標價約200美元,比記憶中價格貴了50%。

首飾店員表示之後還可能再漲價,大野一聽之下立刻買了耳環。她表示:「我希望加薪後盡快再回店裡買一副給自己。」她的陶藝店老闆岡見確實有意為她加薪,因為過去一年來他賣的陶藝品已經漲價兩次,意外發現客人沒被嚇跑。

調漲價格 沒嚇跑客人

東京大學經濟學家渡邊努表示:「現在20、30世代或40世代出頭的人正在經歷通膨,他們的通膨預期也因此改變。我認為這波通膨及調薪趨勢會持續下去。」

日本過去將近25年深陷通縮、經濟成長停滯的低迷期,無論政府使出何種手段打擊通縮都沒有明顯成效,沒想到卻因為一場疫情和一場戰爭改變現狀。

2019年新冠疫情爆發後,各國封城及各項防疫限制造成全球供應鏈嚴重受阻、原物料價格上漲,隨後爆發的俄烏戰爭更加速能源、穀物價格漲勢,使全球通膨升溫。然而,讓歐美消費者苦不堪言的通膨噩夢在日本反而起了正面作用。

這段期間日圓貶值助長進口成本,使日本通膨率在去年4月達到2.5%,超越日銀設定的2%通膨目標。

陶藝店老闆岡見表示,過去一年來店裡用的陶土、釉料進貨成本節節上漲,開窯的電費成本也增加。去年9月他硬著頭皮將店裡半數商品漲價20%至25%,擔心客人抱怨太貴,沒想到客人默默接受新價格。

在東京經營泰國餐廳的木下是岡見的老顧客之一,常為餐廳購買陶盤。因為岡見漲價及其他原物料成本上漲,木下的餐廳也被迫在過去一年內漲價三次,總計漲幅約30%。她表示:「客人理解漲價在所難免。」

企業漲價後 替員工加薪

木下在去年底為員工加薪5%至8%,並表示未來還打算再調薪。岡見在今年9月二度漲價後也打算為大野及其他員工加薪,並添購新設備擴大陶器產量。許多日本企業老闆開始覺得需要投資員工及新設備,藉由提升產品品質來讓顧客接受漲價的現實。

位於日本西部的朝日酒造在去年宣布,未來五年將為員工調薪1倍。酒造社長櫻井表示長久以來日本企業標榜「優質低價」,如今改為追求「提升品質換取高價」。

日本連鎖健身房Renaissance自疫情爆發以來已調漲過兩次會員費,每次漲幅約10%。該公司把增加的營收拿來投資更多館內設施並將營業時間延長為24小時,且今年7月為員工調薪5%。

曾在日本前首相安倍晉三執政時期擔任經濟顧問的本田悅朗表示:「一場不幸造福日本。多虧這些天災人禍讓日本人的通縮心態消失。」

日本總務省日前公布,被視為日本核心消費者物價指數(CPI)指標的東京核心CPI在10月年增2.7%,是連續第26個月締造正成長,且是連續第17個月年增幅大於日銀設定的2%通膨目標。日銀在10月底預期明年度(明年4月起)核心通膨率約在2.8%,將是連續第三年高於2%目標值。

但日銀總裁植田和男還是不敢掉以輕心,至今維持負利率政策。他在近日演說時表示他很高興看到企業紛紛漲價、調薪,「但很難斷定未來是否再陷惡性循環」。本田悅朗也擔心日本首相岸田文雄可能增稅應付國防支出。他表示:「政府若在現階段提出增稅,將使消費者信心降溫。」