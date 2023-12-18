新聞提要■日本政府數十年來使出渾身解數打擊通縮，不見成效，卻意外因為新冠疫情和俄烏戰爭而擺脫。
精句選粹■“It’s like a misfortune that turned into a blessing,” said Etsuro Honda, an economic adviser to the late Prime Minister Sinzo Abe.
27歲的大野是一名演員，平日在東京一家陶藝店擔任兼職店員。以她的兼職薪水在東京生活不易，平時總是節儉度日。幾年前她在一家首飾店看上一副耳環但幾度猶豫還是沒下手，最近她在物色友人禮物時再度經過那間店，赫然發現那副耳環現在標價約200美元，比記憶中價格貴了50％。
首飾店員表示之後還可能再漲價，大野一聽之下立刻買了耳環。她表示：「我希望加薪後盡快再回店裡買一副給自己。」她的陶藝店老闆岡見確實有意為她加薪，因為過去一年來他賣的陶藝品已經漲價兩次，意外發現客人沒被嚇跑。
調漲價格 沒嚇跑客人
東京大學經濟學家渡邊努表示：「現在20、30世代或40世代出頭的人正在經歷通膨，他們的通膨預期也因此改變。我認為這波通膨及調薪趨勢會持續下去。」
日本過去將近25年深陷通縮、經濟成長停滯的低迷期，無論政府使出何種手段打擊通縮都沒有明顯成效，沒想到卻因為一場疫情和一場戰爭改變現狀。
2019年新冠疫情爆發後，各國封城及各項防疫限制造成全球供應鏈嚴重受阻、原物料價格上漲，隨後爆發的俄烏戰爭更加速能源、穀物價格漲勢，使全球通膨升溫。然而，讓歐美消費者苦不堪言的通膨噩夢在日本反而起了正面作用。
這段期間日圓貶值助長進口成本，使日本通膨率在去年4月達到2.5％，超越日銀設定的2％通膨目標。
陶藝店老闆岡見表示，過去一年來店裡用的陶土、釉料進貨成本節節上漲，開窯的電費成本也增加。去年9月他硬著頭皮將店裡半數商品漲價20％至25％，擔心客人抱怨太貴，沒想到客人默默接受新價格。
在東京經營泰國餐廳的木下是岡見的老顧客之一，常為餐廳購買陶盤。因為岡見漲價及其他原物料成本上漲，木下的餐廳也被迫在過去一年內漲價三次，總計漲幅約30％。她表示：「客人理解漲價在所難免。」
企業漲價後 替員工加薪
木下在去年底為員工加薪5％至8％，並表示未來還打算再調薪。岡見在今年9月二度漲價後也打算為大野及其他員工加薪，並添購新設備擴大陶器產量。許多日本企業老闆開始覺得需要投資員工及新設備，藉由提升產品品質來讓顧客接受漲價的現實。
位於日本西部的朝日酒造在去年宣布，未來五年將為員工調薪1倍。酒造社長櫻井表示長久以來日本企業標榜「優質低價」，如今改為追求「提升品質換取高價」。
日本連鎖健身房Renaissance自疫情爆發以來已調漲過兩次會員費，每次漲幅約10％。該公司把增加的營收拿來投資更多館內設施並將營業時間延長為24小時，且今年7月為員工調薪5％。
曾在日本前首相安倍晉三執政時期擔任經濟顧問的本田悅朗表示：「一場不幸造福日本。多虧這些天災人禍讓日本人的通縮心態消失。」
日本總務省日前公布，被視為日本核心消費者物價指數（CPI）指標的東京核心CPI在10月年增2.7％，是連續第26個月締造正成長，且是連續第17個月年增幅大於日銀設定的2％通膨目標。日銀在10月底預期明年度（明年4月起）核心通膨率約在2.8％，將是連續第三年高於2％目標值。
但日銀總裁植田和男還是不敢掉以輕心，至今維持負利率政策。他在近日演說時表示他很高興看到企業紛紛漲價、調薪，「但很難斷定未來是否再陷惡性循環」。本田悅朗也擔心日本首相岸田文雄可能增稅應付國防支出。他表示：「政府若在現階段提出增稅，將使消費者信心降溫。」
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