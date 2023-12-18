台股近期表現強勢，上周頻頻刷新今年最高指數紀錄，也觸及2022年4月之後的高點，今（18日）以17637.86點開出，隨後下跌逾50點，陷入高檔震盪格局，權值股台積電跌6元，觸及579元，聯發科下跌6元，觸及990元。
台股上周五（15日）上漲20.76點，收在17673.87點，成交值4392.07億。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商賣超，合計買超158.37億。自營商賣超48.43億，投信賣超4.9億，外資及陸資買超211.7億。
美股四大指數僅標普500指數收黑，道瓊上漲56.76點（或0.15%）至37305.16點，那斯達克指數漲52.32點（或0.35%）至14813.92點，標普500指數下跌0.36點（或0.01%）至4719.19點，費城半導體指數小漲19.53點（或0.48%）至4117.00點。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：