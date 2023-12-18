台股近期表現強勢，上周頻頻刷新今年最高指數紀錄，也觸及2022年4月之後的高點，今（18日）以17637.86點開出，隨後下跌逾50點，陷入高檔震盪格局，權值股台積電跌6元，觸及579元，聯發科下跌6元，觸及990元。

台股上周五（15日）上漲20.76點，收在17673.87點，成交值4392.07億。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商賣超，合計買超158.37億。自營商賣超48.43億，投信賣超4.9億，外資及陸資買超211.7億。

美股四大指數僅標普500指數收黑，道瓊上漲56.76點（或0.15%）至37305.16點，那斯達克指數漲52.32點（或0.35%）至14813.92點，標普500指數下跌0.36點（或0.01%）至4719.19點，費城半導體指數小漲19.53點（或0.48%）至4117.00點。

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