【時報-台北電】台股15日一度衝至17743.54點波段新高，惟逢高遇壓回測平盤，台積電(2330)拉尾翻紅助大盤，及下檔均線形成支撐，終場上漲20.76點或0.12%、收17673.87點，成交金額放大至4400億元。上周漲289.88點或1.67%，周K翻紅。

群益投顧指出，繼上周CPI後，本周留意美國11月核心PCE月率及年率，此為Fed關鍵通膨指標，若公布值低於預期，有利股市續彈。預期指數區間落在17300-18000點。

上周外資(不含外資自營商)買超699.4022億元，投信買超88.8836億元，自營商賣超179.6734億元，三大法人合計買超608.61億元。

群益投顧給予4點操作建議：

1.選前多方主導，逢低做多勿追空，加息周期應已結束。

2.類股輪動快速，盤中強勢股勿追價易形成短套，短期以政策題材、AI相關、汽車零件股為主。

3.近期數檔ETF調整換股，對個股影響較劇，需特別留意。

4.外資現貨續多，期貨淨空單1.5萬口為警訊(目前僅避險)。(編輯：廖小蕎)