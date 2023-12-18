時報-商情早報

1.美元走強 紐約期金跌近1%。

2.LME:12/15期銅收8549.00美元/公噸，跌2.50美元。

3.NYMEX:1月輕質原油跌0.15美元，每桶為71.43美元。

4.西德州原油下跌0.16美元，每桶為71.05美元。

5.12/15BDI運費指數為2348.00。

6.SICOM:天然橡膠1月期貨RSS3上漲1.70美分。

7.NYCE:3月棉花跌0.88美分，每磅為79.93美分。

8.CBOT:1月黃豆粉跌15.50美元，每公噸為405.60美元。

9.12/15TRJ-CRB上漲0.76，為265.07。

10.SGX:SGX 62%鐵礦石報每公噸135.24美元，跌0.18美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元走強，上周五紐約期金跌近1%；受累於美元走強，削弱投資人以美元計價的黃金更加昂貴，令金價下跌，另外美國聯準會(Fed)主席鮑爾偏鴿派言論，並預估明年降息三次；終場收盤報價，2月黃金跌9.20美元，報每盎司2035.70元；3月白銀跌0.24美元；1月白金跌15.30美元；3月鈀金漲81.00美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-美元反彈，期銅小幅回落；因美國聯邦儲備理事會(FED)官員表示，現在考慮降息還為時過早，回擊了甚囂塵上的市場預期，影響美元指數反彈走強，美元走強使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，致倫敦(LME)銅價小幅回落下跌。終場上周五指標期銅下跌2.5美元；期錫下跌192美元；期鎳上漲178美元；期鋅上漲39美元；期鋁上漲37.5美元；期鉛上漲12.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-上周五國際原油期貨小跌，由於市場擔憂需求減弱，以及對OPEC減產質疑，疊加美聯儲降息時間不確定，促使美元匯率反彈，原油期價於盤中震盪收低，終場美國NYMEX-1月輕質原油期貨下跌0.15美元，報71.43美元/桶；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨下跌0.06美元，報76.55美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-發貨節奏緩，上周五BDI指數連3弱；由於遠程礦航線貨主發貨節奏逐漸放緩，且新增煤炭貨盤不多，船方相較弱勢，使海岬型與巴拿馬型船運價合計減少近1500美元，終場波羅的海乾散貨BDI指數連續3個交易日走弱；其中最新報價BDI指數下跌63點，收2348點，跌幅2.6%；BCI指數下跌163點，收4113點，跌幅3.8%；BPI指數下跌15點，收作1900點，跌幅0.8%；BSI指數下跌16點，收作1426點，跌幅1.1%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-料需求成長，上周五大阪期膠反彈近1%；因美國聯準會(Fed)2024年降息預期逐漸明朗，提振了對經濟成長的希望，以及對大宗原料需求的增加， 日經指數(NKI)走勢上揚，激勵終場大阪期膠價反彈近1%；其中大阪交易所OSE橡膠5月期貨漲0.8%，報每公斤238.1日圓；新加坡交易所SICOM橡膠1月期貨漲0.4%，報每公斤144.50美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨漲0.4%，收於每噸13520元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-上周五芝加哥穀物期貨多收高，其中大豆期貨近月合約收高，遠期合約收低，因交易商等待巴西乾旱地區是否會如預期迎來有利降雨，市場正在密切關注預測，因為全球最大的大豆供應國巴西的惡劣天氣導致農作物減產，可能會提振全球市場對美國大豆的出口需求，終場3月小麥漲13.50美分，3月玉米漲3.75美分，1月大豆漲1.75美分，1月黃豆油漲0.71美分，12月黃豆粉跌15.50美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-外圍市場弱，上周五ICE棉花期貨下跌；由於美元指數上漲，削弱投資人以美元計價的棉花更加昂貴，以及國際油價下跌，同步令期棉跌近2%；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉跌1.09%，報每磅79.93美分；中國鄭州商品期貨1月期棉結算跌0.16%，報每公噸15480人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-需求疲軟，鐵礦石跌近1%；因需求疲軟，礦石需求的持續下滑，對關鍵煉鋼原料的價格造成壓力，以及最大消費國中國，2024年缺乏持續強而有力的刺激政策的預期，亦打壓市場前景情緒，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格受挫下跌。終場上周五新加坡交易所62%鐵礦石近月跌0.13%，報每噸135.24美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌0.9%，報每噸882人民幣。(呂方維整理)

(商品行情網)