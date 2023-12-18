【時報記者郭鴻慧台北報導】上週五美股漲多跌少，道指連3日創新高。1月台指期今日開盤下跌1點，為17672點，金融期開高、電子期開低。

永豐期貨指出，台指期上週五(15日)上漲10點至17673點。價差方面，台指期轉為逆價差-0.87點，電子期轉為逆價差-0.66點，金融期轉為逆價差-4.09點。現貨部分，三大法人買超158.37億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1157口至-2294口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少1102口至-8253口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2711口至-2057口。

永豐期貨表示，上週五指數維持連六漲且強勢站穩所有均線之上，技術面KD指標持續缺口向上擴張，行情偏多格局延續，若未來出現調節賣壓，則預期下方月線附近將形成支撐。