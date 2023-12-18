【時報-台北電】外匯評論：

1.USD/JPY

上週五一項調查顯示，日本12月au Jibun銀行服務業採購經理人指數(PMI)初值升至52.0，創三個月來最快增幅，但製造業PMI初值降至47.7，為十個月來最快惡化速度及連續第七個月萎縮，並據路透調查，日本11月核心消費者通貨膨脹率預計較上年同期放緩至2.5%，為2022年7月以來最慢增長速度，更有逾80%受訪經濟學家認為日本央行(BOJ)將結束收益率曲線控制(YCC)及負利率政策，而且日本財務大臣鈴木俊一針對美國聯邦準備理事會(FED)主席鮑威爾暗示結束升息的言論可能引發日圓兌美元飆升，強調當局正密切關注外匯市場走勢，樂見匯率穩定，令日圓承壓，推動美元兌日圓觸及142.46高點。

隨後紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在接受美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)採訪時稱，FED仍在關注其貨幣政策是否走在正確道路上，目前考慮降息還為時過早，並據標準普爾(S&P)全球表示，美國12月綜合PMI升至五個月來最高達51.0，但FED公布美國11月工業生產與製造業產出分別較前月增長0.2%及0.3%不及預期，產能利用率則降至78.8%，而且美國國會預算辦公室(CBO)大幅上調今年國內生產總值增長預期至2.5%，但預測明年及2025年經濟成長放緩，同時下調今年個人消費支出(PCE)物價指數預估，打擊美元兌日圓至141.42低點。預估今日美元兌日圓阻力於142.40-60，支撐於141.50-70。

2.EUR/US

中國國家統計局上週五公布11月規模以上工業增加值較上年同期增長6.6%至去年2月以來最高，社會消費品零售總額亦較去年同期增加10.1%，創半年新高，突顯經濟改善，支撐澳幣和紐元守在四個半月高點附近，帶動歐元兌美元徘徊於1.1003高點。

隨著歐盟統計局稱，受益於能源進口同比降，歐元區10月未經季節調整貿易收支轉為順差111億歐元，但歐洲央行(ECB)管理委員會委員維勒魯瓦德加洛認為ECB下一步政策是降息，並據另一委員霍爾茨曼表示現在利率與前月相比已達峰值的機率更大，而且S&P全球編制12月HCOB初值PMI顯示，法國服務業與製造業分別降至44.3及42.0，德國製造業則回升至43.1仍不及預期，但服務業與綜合分別下滑至48.4及46.7，歐元區製造業、服務業與綜合亦分別跌至44.2、48.1及47.0，突顯歐元區經濟似肯定陷入衰退，重創歐元兌美元至1.0887低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0900-20，支撐於1.0810-30。

3.GBP/US

上週五調查顯示S&P全球/CIPS英國12月製造業PMI初值降至46.4，為連續第十七個月萎縮，但服務業PMI攀升至6月以來最高52.7，綜合PMI亦跳漲至六個月高位51.7，表明英國經濟有足夠的動力，至少暫時避免衰退，提振英鎊兌美元至1.2790高點。隨著美國FED官員的言論加劇市場對何時降息的擔憂，引發美元反彈，推低英鎊兌美元匯價至1.2666低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2680-1.2700，支撐於1.2600-20。(遠東商銀外匯保證金交易提供)

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