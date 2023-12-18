【時報-台北電】聯準會轉鴿訊號持續發威下，美股全面攀升激勵，台股15日延續上漲動能，指數一度急漲逾80點最高觸及17743點，連2日改寫今年新高，不過電子股在淡季來臨效應影響下，賣壓不輕，資金轉戰傳產股，尤其是鋼鐵族群強勢表態，終場指數以上漲20點收在17673點。元大投顧指出，台股本波以旱地拔蔥之姿攻高，技術指標乖離不小，短線若失守5日線，持股應汰弱留強。此外，鮑爾明顯暗示美本輪升息結束，台股11月營收亦公告完畢，各項變數漸漸釐清，作帳行情可望發酵，惟盤面輪動速度太快，選股儘量採低檔擇優布局明年較具展望的公司。

元大投顧表示，最新美股道瓊指數上漲56點續創新高，那斯達克綜合指數上漲0.35%，費城半導體指數上漲0.48%。台股15日沿續多頭氣勢而以高盤開出，但電子類股賣壓並不輕，於是資金湧向傳產族群，尤其是鋼鐵類股接棒，買盤源源不斷，終場指數上漲20點以17673點作收，漲幅0.12%。

從量價結構來看，元大投顧分析，依大盤技術線型解讀，本波多頭挾著年底資金行情效應，自年線探底後有如神助，指數旱地拔蔥，即使曾經回檔測試月線，依舊大發神威，創下今年新高17743點，保持多頭攻堅架構。由於技術指標乖離不小，即起K線極易出現上影線，操作應該避免追高殺低。此外量能不宜萎縮，可參考5日均量變化，多頭不可太大意。短線大盤則觀察5日均線當作重要指標，一旦失守，持股就應進行汰弱留強動作。

元大投顧進一步指出，本次FOMC給出關於本輪升息結束最清楚暗示，且鮑爾在會後記者會中表示委員會初步開始討論降息議題，國際股市表現多以正面回應。台股11月營收亦公告完畢，各項變數漸漸釐清，作帳行情可望發酵，惟盤面輪動速度太快，選股儘量採低檔擇優布局明年較具展望的公司。(編輯：即時組)