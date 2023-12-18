今年以來利變型保單銷售變化

2023年美債殖利率飆高，首當其衝就屬利變年金險，前11月僅賣出69.5億元，銷售腰斬年減57％，前11個月中只有1個月賣超過10億元，全年將無法賣超過100億元大關，創史上新低。

相對於利變型壽險具有保障成份，利變型年金險最直接受到宣告利率影響，2023年宣告利率調升幅度，跟不上美債殖利率飆高速度，因此從1月單月賣超過10億元後，買氣就出現急凍，尤其10月賣不到4億元，11月也僅6億元。

在2008年～2013年，利變型年金險曾是壽險公司風靡一時的險種，當時全年賣超過千億元，最高2010年逾4,000億元，但經歷幾波監管後，銷售逐年下滑，全年仍賣超過500億元以上。2022年開始受聯準會鷹速升息衝擊大，只賣出179億元，2023年前11月更僅69.5億元，較2022年同期164億元年減57％，2023年確定將無法賣超過百億元。

相對利變年金險，利變型壽險受到的衝擊較和緩，11月新契約保費237億元，為6月以來單月新高，較去年同期189億元年增25％。累積前11月新契約保費2,406億元，較去年同期2,895億元僅年減17％，雖較去年同期衰退，但衰退幅度不如利變年金險。

前11月利變型壽險佔新契約保費約39％，約與2022年全年的40％相當，利變型年金險只佔1％。過去利變年金險最高曾佔當年新契約保費的2成～3成，2014年後佔比大幅下滑不到10％，且一路下探，2023年前11月佔比只有1％，占比應也是史上新低。