大陸電動車出口高速發展，日本汽車大廠日產（Nissan）擬為在大陸生產、開發的車款拓展海外市場。日產（大陸）投資公司總經理松山昌史17日表示，公司考慮將在大陸生產和開發的現有內燃機汽車，以及即將推出的純電動與混動汽車出口到海外市場。
經濟通通訊社報導，日產汽車在陸合資公司東風有限11月公布戰略規畫顯示，將在大陸市場投放本土研發的新能源汽車，首款車型將在2024年下半年上市，相關車型隨後還有出口計畫。
界面新聞引述松山昌史最新透露，預計出口至海外的車款包括在大陸生產和開發的內燃機汽車，以及即將推出的純電動與混合動力汽車等。此前，日產汽車CEO內田誠計畫，自2024年下半年開始，將向大陸市場投放四款新能源車。
日產汽車2023財政年度上半年（2023年4月1日～2023年9月30日）財報顯示，日產汽車合併淨收入增加1.4兆日圓，合併營業利潤為3,367億日圓，淨收益為2,962億日圓。其中，大陸市場受產業競爭加劇，以及本土品牌加速向新能源汽車轉型影響。
東風有限執行副總裁陳昊此前預告，新能源車出口計畫從2025年啟動，初期銷量目標是10萬輛，產品包括四款日產品牌新能源汽車，今後東風有限將根據實際情況繼續擴大出口規模。
另一方面，日產中國官網17日公布，日產將與北京清華大學成立聯合研究中心，從2024年啟動全新課題的共同研究。
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