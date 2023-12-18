近月大陸社群平台出現將香港形容為「國際金融中心遺址」的說法，香港金管局總裁余偉文對此反駁，香港銀行體系在亞洲的國際金融中心中規模最大，亦是亞洲最大的資產管理中心，且未見香港有資金外流，認為相關說法「得啖笑（笑一笑罷了）」。

綜合港媒報導，自8、9月以來，微博、小紅書和微信等社群平台陸續出現網友赴香港拍照，並在PO文中將香港打卡為「國際金融中心遺址」，引發關注。再加上近日台股超越港股，「黃金交叉」創下歷史紀錄，使「遺址」說法又再掀起討論。

香港信報17日引述余偉文表示，香港的銀行體系在亞洲的國際金融中心中規模最大，股市成交量亦比鄰近地區高，同時為亞洲最大的資產管理中心。其次是資本市場股市是週期性的，不只香港，環球股市特別是公開招股（IPO）都很艱難，因為利率突然由近零急升至逾5％，導致全球IPO或發債都很困難。

此外，余偉文指出，雖然香港無詳細收集資金流向的統計，但若資金大規模流出，匯率會轉弱，銀行存款會下跌，但目前香港匯率和存款未見影響，今年存款更淨增2.3％，在借貸下跌下是較高的增幅。

銀行外幣資產方面，亦未見資金流出香港的跡象。余偉文強調，香港股市下跌，但資金可以存入銀行，不一定是外流，國際資金可能留港，等待機會再入市。

余偉文指出，由於美國通膨回落速度，大陸經濟發展等因素，對香港明年經濟審慎樂觀。美國聯準會日前「放鴿」後，市場人士估計，明年3月會降息，但余偉文認為這是過分樂觀，預估聯準會要到年中過後才會降息，實際步伐仍要視數據而定。