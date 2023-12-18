大陸非銀行支付機構處理業務量與規模

由於大陸多數交易行為已在非銀行支付機構平台上運行，政策端終於頒布新規補足此部分監管空白，大陸國務院17日正式公布「非銀行支付機構監督管理條例」，將在明年5月1日施行，嚴格把關支付機構准入，完善這塊占大陸電子支付量8成的領域。

大陸國務院11月24日常務會議上審議通過的「非銀行支付機構監督管理條例」，在17日正式對外公布。該條例前身為人行2021年初公布的「非銀行支付機構條例（徵求意見稿）」，醞釀近三年終於以行政法規姿態問世，也是中央金融工作會議舉辦後，在金融領域推出的首部行政法規，與當前大陸普遍的數位經濟、電商、電子小額支付相關。

該條例共有6章60條，重點在確立「非銀行支付機構」定義、設立許可與監管辦法，透過嚴格把關准入來完善監管。相關規定包括強調在大陸境內設立，欲透過境外機構提供大陸用戶跨境支付服務，必須在大陸境內設立機構；要經過人行批准取得支付業務許可；要按規定向人行發送相關資料數據；最低註冊資本須實繳人民幣（下同）1億元；限制控股股東有不得持股兩個非銀行支付機構等。

該條例完善支付業務規則，如對於用戶預付資金使用範圍；應當備付金存放與人行，以及備付金餘額與比例相關規定；數據基礎設施與備份要在大陸境內等。

據人行與中國支付清算協會數據，2022全年大陸非銀支付機構網路支付業務總數近1.13兆億筆，年增2.42％，是占大陸電子支付業務總量約80％的大宗。不過在金額規模方面，總計364.21兆元，年減1.79％，僅占總量約10％。期間非銀支付機構日均備付金餘額2.09兆元，服務超過10億人和數千萬商戶。

今年截至9月底，大陸共有185家非銀行支付機構，上半年的網路支付業務量與規模都有提升，首季兩項指標均增逾11％，次季網路支付業務量也單季超3,000億筆，大增18％。

對於新規，中證報引述支付寶表示，條例強化對支付機構的全面監管，有利防範行業風險，後續將加強金融消費者權益保護。美團旗下錢袋寶表示，條例有利於改善市場預期，增強發展動力。騰訊財付通指出，條例預計能防止監管套利和監管空白，發揮功能監管理念。