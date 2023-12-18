電動車龍頭特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）16日表示，他認同減少碳排放以保護地球的重要性，但從中期來看，石油與天然氣不該被妖魔化。
馬斯克近日訪問義大利，16日他與義國執政黨義大利兄弟黨（Brothers of Italy）主辦的集會上表示：「氣候變遷警報短期內被誇大了，環保運動可能做得太過頭了，導致大家對於未來失去信心。」
馬斯克表示，他自認為是一名環保主義者，「從長遠來看，工業減少燃燒化石燃料與釋放到大氣的數十億公噸碳排量」非常重要。但「從中期來看，不應該將石油或天然氣妖魔化」。
馬斯克認為，從短期與中期來看，石油與天然氣明顯仍有存在的必要。雖然可能還要耗費數十年時間才能達到永續發展目標，但大家不需要太過擔憂。可持續能源未來一定會到來，但不是一步到位而是漸進的過程。
馬斯克表示：「真正重要的是，在未來幾十年過程裡，我們逐漸地減少碳排量。」
歷經艱難協商，第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）12月13日達成協議，將近200個國家同意開始著手減少全球化石燃料消耗，以避免最嚴重的氣候變遷狀況發生，顯示石油時代終將結束。
馬斯克表示：「氣候變遷警報在短期內被誇大了很多。這個問題長遠值得大家關切，但我認為短期內過度跨大。」數據顯示，全球約42％的碳排量來自於石油與天氣產業（包括直接與間接方式）。
另一方面，當問及是否會在義大利投資時，馬斯克回應，義大利是一個投資的好地方，但當地低出生率確實令人擔憂，畢竟沒有下一代就沒有勞動人口。他表示：「如果勞動力持續減少，那靠誰在義大利工作呢？」
馬斯克呼籲義大利政府推出相關措施，鼓勵一般家庭生育更多小孩，而不是僅依賴移民湧入來填補勞動缺口。
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