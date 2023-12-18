【時報-台北電】2024年通膨續降，美股上週五多數收紅，投顧預期台股走勢高檔震盪。
Fed官員Williams表示，此時討論明年3月降息仍是過早，所幸，根據美國國會預算局的最新預測，2024年通膨率將續降，PCE從目前3%降至2.1%，核心PCE從現在3.5%降至2.4%，四大指數多數收紅，幅度介於-0.01%至+0.48%。台積電ADR -0.88%，台指期夜盤-34點。國票投顧預期台股今小幅開低，盤中將維持17600~17650點區間震盪。
上週五台股上漲20點，收在17673點，成交值達4484億元。指數在盤中來到17743點，連續2日改寫今年新高。
國票投顧表示，大盤後續有望再攀高點，波段或有機會挑戰萬八大關。不過，觀察今年以來，指數最多就是連7天收紅，而目前已經連6天上漲，接近短線極限，以此判斷，震盪再攻是較有可能的發展，最後，考量加權指數收紅，但是櫃買指數收黑，代表大型股轉強、而中小型股熱度下滑，盤面輪動加快。操作建議，聚焦在落後補漲股，例如剛發動的鋼鐵族群，或是先前沉寂已久、本月明顯走強的矽晶圓類股。
在Fed決議落幕之後，市場焦點將回歸經濟面，本週相關數據，主要集中在台灣時間12月22日(五)，當晚美國將公佈核心PCE、消費者信心指數、1年期通膨預期，留意國際股市波動。回歸國內，時序來到12月份中下旬，作帳行情進入衝刺階段，接著消費性電子展(CES)元月初將登場，相關個股可望提前暖身，上述族群把握佈局機會。（編輯：沈培華）
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