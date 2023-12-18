元大上櫃ESG龍頭N（020040）18日掛牌上櫃，此檔ETN除了符合永續發展還同步結合上櫃股為主軸，讓投資人在投資上櫃股時，可透過多重標準把關，同時保有抗跌及爆發力。
此外，元大證券表示，ETN與ETF一樣可以直接在市場上買進、賣出，提供想買進指數的投資人更低成本、價格更友善的被動式投資工具。
元大上櫃ESG龍頭N精選20檔上櫃股票，上櫃股性活潑眾所皆知，尤其台股修正期後，更加看好之後上櫃市場大漲潛力。透過ESG、獲利能力及市值等條件進行篩選，可以讓成份股爆發力與抗跌性兼具。
元大上櫃ESG龍頭N連結特選上櫃ESG龍頭報酬指數；該指數透過永續報告書、年報和政府資訊等公開資料建構的臺灣永續評鑑模型，再加上與櫃買中心的合作，經永續發展、獲利能力、波動度三重篩選、嚴格把關後，依市值精選出20檔上櫃中的龍頭股，更重要的是指數績效包含成份股配發的現金股利，讓你輕輕鬆鬆現金股利不漏接。
特選上櫃ESG龍頭報酬指數發布後比對櫃買報酬指數，自2023年8月22日至12月15日止，特選上櫃ESG龍頭報酬指數累計報酬率為24.57％，遠高於櫃買報酬指數於同期間的累計報酬率13.51％。若投資人想投資上櫃股，又希望有市值、獲利能力等指標來替成份股把關，元大上櫃ESG龍頭N為一項優質選擇商品。
元大證券指出，ETN由券商發行，與ETF一樣是用來追蹤指數表現的被動式投資工具。ETN設有到期日及提前到期的機制，投資前請詳閱公開銷售說明書。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：