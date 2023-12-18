元大上櫃ESG龍頭ETN小檔案

元大上櫃ESG龍頭N（020040）18日掛牌上櫃，此檔ETN除了符合永續發展還同步結合上櫃股為主軸，讓投資人在投資上櫃股時，可透過多重標準把關，同時保有抗跌及爆發力。

此外，元大證券表示，ETN與ETF一樣可以直接在市場上買進、賣出，提供想買進指數的投資人更低成本、價格更友善的被動式投資工具。

元大上櫃ESG龍頭N精選20檔上櫃股票，上櫃股性活潑眾所皆知，尤其台股修正期後，更加看好之後上櫃市場大漲潛力。透過ESG、獲利能力及市值等條件進行篩選，可以讓成份股爆發力與抗跌性兼具。

元大上櫃ESG龍頭N連結特選上櫃ESG龍頭報酬指數；該指數透過永續報告書、年報和政府資訊等公開資料建構的臺灣永續評鑑模型，再加上與櫃買中心的合作，經永續發展、獲利能力、波動度三重篩選、嚴格把關後，依市值精選出20檔上櫃中的龍頭股，更重要的是指數績效包含成份股配發的現金股利，讓你輕輕鬆鬆現金股利不漏接。

特選上櫃ESG龍頭報酬指數發布後比對櫃買報酬指數，自2023年8月22日至12月15日止，特選上櫃ESG龍頭報酬指數累計報酬率為24.57％，遠高於櫃買報酬指數於同期間的累計報酬率13.51％。若投資人想投資上櫃股，又希望有市值、獲利能力等指標來替成份股把關，元大上櫃ESG龍頭N為一項優質選擇商品。

元大證券指出，ETN由券商發行，與ETF一樣是用來追蹤指數表現的被動式投資工具。ETN設有到期日及提前到期的機制，投資前請詳閱公開銷售說明書。