五大集團15檔小金雞

挾漲價、落後補漲題材，每年年底最有集團作帳行情的遠東、中鋼、台塑、華新及長榮等15檔、五大集團股，由外資率先點火，連日來翻多大敲，掀開年底集團作帳行情大戲。

第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國及國泰證期顧問處協理簡伯儀，一致看好年底集團股作帳行情，建議投資人留意集團之間交叉持股集中的個股，如遠東新、華新、長榮、台塑、裕隆、鴻海、聯電、國巨等集團股。

篩選上周五（15日）集團股表現相對亮眼的遠東新、中鋼、台塑、華新及長榮等集團股，外資近日偏多操作，15日空翻多或連二～八日買超，且買超張數2,000張以上，包括裕民、遠東銀、遠百、中鋼、中鴻、南亞科、台化、台塑、台塑化、南電、台勝科、華邦電、彩晶、長榮、榮運等15檔。

台股軋外資、軋空手的雙軋氛圍濃，推升加權指數上周天天創20個月新高，中信投顧認為，高點不設立場，但漲多仍是目前最大利空，若新台幣升值力道轉弱，也恐影響後續熱錢動能，建議逢高不忘落袋，著墨趨勢指標低檔股。

簡伯儀也指出，美國聯準會（Fed）放鴿帶動外資回補，趨勢仍是看漲，但不建議追高，建議買進低基期股、落後補漲股，如具有漲價題材的散裝股及鋼鐵股等。

鋼鐵股上周五強強滾，龍頭股中鋼成指標。中信投顧表示，鋼市景氣復甦推升鋼價走揚，有利中鋼營運及評價好轉。

著眼於第四季盤價上漲以來，中鋼轉虧為盈，預估明年第一季度盤價平高走勢有利中鋼2024年獲利成長，建議可增加持股，中長線可逢低布局。

海岬型散裝船運價，今年年終行情反常的好，專家表示，以海岬型船為主力的裕民等散裝族群可望趁機賺一波，外資連二日大敲9,704張。

DRAM近日漲價題材發酵，搭配全球DRAM龍頭指標股美光推出採用232層NAND的高效能用戶端SSD的利多題材，激勵其股價大漲3.01％，也同樣帶動台塑集團的南亞科及華新集團的華邦電股價應大漲，外資扮演最大買盤推手，上周五買超南亞科8,597張，華邦電更獲外資連三日買超57,832