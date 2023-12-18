蔡英文總統12月12日上午在總統府接見「第25屆國家建築金質獎」及「第20屆國家品牌玉山獎全國首獎」得獎代表時表示，期待未來大家在建築營造上加入政府行列，一起落實節能減碳；政府會與民間加強合作推動都市更新和危老重建，共同提升建築安全以及民眾生活品質，也會繼續推動各項產業政策，提供最友善的創業和投資環境，做企業最大後盾，讓臺灣品牌愈擦愈亮。

蔡總統感謝國家企業競爭力發展協會，超過20年來以公正、嚴謹的評比，選拔出優良產品，鼓勵業界發展，提升臺灣整體競爭力，她也特別感謝主任委員鍾佳濱、執行長陳振茂和各協會夥伴的付出。

總統指出，「淨零轉型」是全世界、也是臺灣的目標。期待未來大家在建築營造上，能夠加入政府的行列，一起來落實節能減碳。對於社會關注的都市更新和危老重建，政府也會與民間加強合作來推動。相信有大家的協助，一定能夠共同提升建築安全，以及民眾的生活品質。

總統提到，從「國家建築金質獎」的作品，能夠看到建築美學和工藝的進步，同時也符合時代的需求。而這屆「國家品牌玉山獎」得獎企業和產品涵蓋了金融、生技、製造以及服務業等領域，展現出臺灣品牌的多元和豐沛能量。其中，首次獲獎的台船公司不只打造了優秀的產品，強化臺灣的國際競爭力，更參與「國艦國造」政策，共同促進國防科技的發展。訪賓晉見總統一行，由「中華民國國家企業競爭力發展協會」主任委員鍾佳濱立委率領，內政部次長吳堂安、經濟部主任秘書楊志清、國土署副署長徐燕興陪同，總統府秘書長林佳龍也在座。