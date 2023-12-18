【時報-台北電】紐約聯準銀行總裁Williams試圖打壓市場過於樂觀降息預期的發言則帶來一些負面影響，上周五美股主要指數漲跌互見，Nasdaq指數上漲0.35%，S&P 500指數下跌0.01%，道瓊指數上漲0.15%，費城半導體上漲0.48%，道瓊指數連續第三天寫下歷史新高，結束表現強勁的一週，S&P 500指數走勢雖有停滯，仍為連續第七週上漲，為2017年來最長的連續上漲紀錄。
上周五台股開高，漲幅稍有收斂，終場上漲20.76點，漲幅0.12%，收在17673.87，尾盤受富時羅素調整成份股影響，成交金額擴大至4392.07億元。櫃買市場開高走低，終場小跌0.02點，跌幅0.01%，收在234.81，成交金額1034.71億元。
凱基投顧表示，上周五台股開高後漲幅收斂，盤中、收盤續創新高，型態、均線、指標皆有利於多頭，12月初高點17516沒有失守前，多方格局延續，可望挑戰頭部型態萬八壓力。扣除尾盤富時羅素調整成份股影響(最後一盤成交金額797億元)，周五成交金額仍在4000億元以下可控水準，按今年6、7月經驗，單日成交金額沒有失控達4500億元水準前，台股或將盤堅續創新高。
觀察台股盤面結構，凱基投顧分析，電子、金融周五進入震盪，暫以漲多震盪視之，周五盤面以鋼鐵、電器電纜、航運業、玻璃陶瓷較有表現，盤勢呈現電子、金融、非金電健康輪動，只要電子、金融沒有連續拉回或大跌前，盤面結構仍有利於台股續攻。(編輯：龍彩霖)
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