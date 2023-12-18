聯準會利率連三凍後，耶誕行情已啟動，但美台指數已來到歷史高檔區，法人表示，正指數來到高檔，選股優劣決定投資報酬率，主動基金有機會拿回主導權。

鉅亨買基金總經理張榮仁指出，觀察MSCI亞洲各系列指數今年以來的表現，台灣MSCI指數漲幅位居龍頭，顯示台股於投資市場的優勢地位。根據經驗，近10年來台股第四季平均漲幅逾4％，上漲機率更達90％。

投資人近年偏好台股配息ETF，當指數來到相對高檔時，法人認為，追蹤指數的ETF可能會受限於追蹤指數的要求且必須得等成份股調整後才能調整股票，未來表現是否如先前亮麗值得再觀察；主動型台股基金則由經理人決定產業、個股配置，同時能依據標的的配息周期來進行投資組合調節等，因此進入高檔且個股出現輪動格局時，操作績效佳的主動基金表現有機會優於ETF。

統計至11月底止，所有主動型基金並排序今年以來平均總報酬前十強中，前三名分別是台灣中小型股票43.4％、資訊科技股票43.3％及台灣股票43.2％，加上台股基金今年以來漲幅27％，超越大盤，顯示台股基金為值得投資的標的。

具備高息、成長、月配三大特性的台股月配息基金總計6檔，平均年化配息率皆達到3％以上；今年以來含息總報酬率就有5檔績效超過40％，台股月配息基金除了有穩定的配息特性外，長期績效也具潛力。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中分析，聯準會停止升息，並可能在明年釋出降息寬鬆貨幣政策等，加上總統大選與AI創新科技運用等題材，資金面、消息面勝過基本面，但2024年景氣復甦行情可望接棒。

隨去化庫存的節奏回到常軌，企業獲利轉趨正成長，加上類股輪動效應，台股仍適合作為中長期配置資產部位，月配息台股基金的優點是能讓看好台股成長動能與未來行情的投資人，除了參與市場成長機會，還有定期息收金流。