徐挺洋 高手檔案

PC產業在歷經先前全球疫情下帶動的營運高峰後，近兩年整體市況及需求動能明顯降溫，宏碁集團在PC核心本業疲軟之際，近年推動的多元事業引擎效益浮現。其中，2020年才成立的宏碁遊戲，兩年內就成功孵化海外掛牌小虎，獲利年年創高、今年上半年並交出賺贏去年度的成績。

作為宏碁IPO老虎隊中的「反景氣」子公司，宏碁遊戲受惠於代理Sony PlayStation遊戲主機和Steam Deck遊戲掌機，及周邊遊戲相關產品等業務，在市場景氣走衰的時候，營運動能仍能逆勢增長。

宏碁是銷售硬體起家，要賣硬體絕不是難事。不過，宏碁遊戲前後仍花了超過三季的時間，才在激烈競爭中拿下PlayStation遊戲機、遊戲及周邊在台銷售的代理權，並於短短兩年內就前進海外市場，成為PlayStation於菲律賓的獨家代理商。

但，不僅是聚焦在Gaming Consoles（遊戲主機）的生意，宏碁遊戲總經理徐挺洋打的算盤是要廣吃「三棲」玩家的生意，「大部分的玩家不會只投入一種使用模式的遊戲，他同時會是Gaming Consoles的玩家、PC Game的玩家，也可能同時還是手遊的玩家。」

去年宏碁遊戲擴展業務，包括增加羅技與Astro等周邊大廠產品代理銷售、經銷Sega遊戲，並預先為遊戲掌機Steam Deck進入台灣市場提供物流服務，今年來Steam Deck熱銷，亦成為挹注其營運成長重要動能之一。

全新挑戰 進軍遊戲內容

為掌握快速變化的遊戲行業趨勢、並提升創造價值的能力，宏碁遊戲去年底也轉投資併入國際級的台灣知名遊戲外包製作開發商唯晶科技（WINKING），正式跨足產業上游的遊戲內容開發領域，亦為其帶遊戲產業加速擴展版圖帶來綜效。

宏碁遊戲除自今年起認列唯晶科技的營收損益，亦正積極推動其在新加坡證交所「凱利板」申請首次公開發行（IPO），為其募集資金、擴展融資管道之際，也可提升併購與投資，進而強化其全球競爭力與知名度。

宏碁遊戲上半年營收翻倍增長之際，毛利率並以9.07％創高、營益率2.80％，雙率雙升。稅前盈餘6,547.1萬元、年增近171％，稅後純益4,005.6萬元、年增逾110％，皆為歷年同期新高，甚至已超過去年度獲利表現。

展望後市，隨PlayStation母集團遊戲公司Sony Interactive Entertainment 未來每年持續規畫創作3A遊戲大作，帶動遊戲片需求增溫，加上其新一代VR裝置產品亦將於明年推出，皆可望為遊戲市場再添新一波銷售高峰。

另一方面，因應雲端串流遊戲興起，未來或成主流，宏碁遊戲也正加速積極布局於點數平台建置、數位遊戲與電競周邊產品等相關代理，以跨向數位遊戲經銷為短期規畫，之後進一步結合集團PC及遊戲機代理的優勢，於遊戲產業中與時俱進，保持靈活步調面對轉變。