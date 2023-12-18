時報-CBOT穀物期貨

項目 12/15 12/14 漲跌

3月小麥(美分/英斗) 629.25 594.00 +35.25

3月玉米(美分/英斗) 483.00 456.75 +26.25

1月稻米(美元/英擔) 17.12 17.11 +0.01

1月黃豆(美分/英斗) 1315.75 1314.00 +1.75

1月黃豆油(美分/磅) 49.99 49.28 +0.71

1月黃豆粉(美元/噸) 405.60 421.10 -15.50

(倪淑茹)(商品行情網)

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