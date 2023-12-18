美銀11月全球經理人調查顯示，高達76％經理人認為聯準會「已完成升息工作」，看好未來美國通膨增速持續下滑，全球經理人開始加碼債券比例，並且超過54％看好債券2024年表現，買氣熱潮湧現，國內多檔債券ETF基金受益人數今年以來也大幅增加，投信法人表示，預期的資本利得與免稅兩大優勢將推升債券ETF成為目前最具投資優勢的美元資產。
華爾街知名對沖基金經理人艾克曼表示回補債券空單，且11月美銀全球經理人調查顯示，全球經理人加碼債券淨比例已來到金融海嘯以來最高。國內債券ETF在高債息及潛在資本利得空間吸引下，投資人也顯著增加債券ETF配置。
元大投信指出，債券ETF受歡迎原因來自於只要發債國家或是企業不違約，都會每期固定支付債息，不像股票股利會隨當年企業經營結果而有變化，同時美國公債是由世界第一經濟體美國為擔保，被視為無風險資產，而投資等級債信評約僅次於美國政府所發行的美國公債，能提供較美國公債更好的收益性。
目前交易熱度高的長天期美債、投資級債ETF，配置價值除了高債息，更因持有美元現金的投資人，在評估債券ETF債息水準的同時，可留意若降息預期引導美債殖利率下滑、美元指數走弱，長天期債券相對於單純持有美元現金更有資本利得空間，可望平緩匯率影響
且債券配息計入海外所得，適用個人最低稅負制，於750萬元內可免稅（自然人），且因其配息來源屬於海外所得，無論單次領息金額高低，都免繳二代健保補充保費。
中信高評級公司債ETF經理人游忠憲認為，Fed本輪升息循環已接近終點，目前利率水準正處於高原期，且至少將延續到2024年，預期投資等級債收益率或將來到相對甜蜜點，依據歷史經驗，當升息達頂峰後，高評級債價格中長期也有亮眼表現。
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