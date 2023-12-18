全台百貨業餐飲部首次得獎，創造主題塑造話題、打造景點製造賣點，是遠東百貨近年推出新店點一大創意，其中，餐飲「食」尚化更擄獲消費者的胃與視覺，讓遠東百貨超市餐飲部獲台灣2023年100MVP經理人的肯定。

遠百在董事長徐旭東、總經理徐雪芳帶領下力圖轉型，從2011年底台中大遠百江戶時代、板橋大遠百威尼斯廣場開始，到遠百信義A13大稻埕老街、遠百竹北三合院古厝土樓等地都掀起在百貨美食街打卡的熱潮。讓主題餐飲登上百貨主流業種，更成為逛賣場必訪景點。

以遠百竹北為例，企圖打破新竹是沙漠美食的魔咒，引進獨家餐飲品牌，運用客家元素妝點賣場，各餐廳推出客家限定菜色，打造全台唯一客家元素百貨。

2022年遠東百貨營業額突破570億元，2020年插旗信義區的遠百信義A13功不可沒，關鍵就在餐飲，利用餐食留客，顧客停留增長商機就愈大，同時也是遠百差異化的一大利器。即使之前疫情期間，餐飲在遠百營收占比仍舊穩定在20％～25％，可見餐飲的重要性。

此外，超市餐飲部團隊延續傳承遠東百貨國際展專業，致力於官方合作文化物產展，每年固定舉辦日本展、韓國展、泰國展、美國展、澳洲展及加拿大展等，結合政府民間力量共同舉辦，融合當地文化觀光一起推廣。

此外，董事長徐旭東、總經理徐雪芳也尊重在地文化，與台灣各縣市政府合作推廣芒果、洋香瓜、蜜棗等農特產品、離島金門展等更與亞東科技大學合作名師揮毫筆墨書畫展，不只有美食，對於台灣教育文化推廣也善盡企業責任，不斷創新就是遠百的方向，也是引領發展不敗的核心價值。