將宏碁遊戲從原本在國際級母公司羽翼下的子公司，規模化至自成一家國際布局的遊戲公司，宏碁遊戲總經理徐挺洋表示，除了來自母集團的資源助益外，在短時間內打造以互信共識為基礎、方向明確且高效率的團隊也很重要。此外，環境帶來的挑戰，亦造就了突圍動能。

對徐挺洋來說，過去14年在宏碁集團內的歷練是很重要的養分。從海外市場BM（Business Manager）跨進商用業務，再跨向消費性PC業務的「養成期」，為他奠定了在各區間協調及推動總部產品策略、方向，與結合集團內部資源和溝通的能力。

隨後他跳脫傳統PC業務、轉向BD（Business Development），接觸non-PC的新科技產品如VR、電競、教育型Chrome系統，到導入智慧語音應用、VR Ready的PC相關業務等，進一步補足了他在PC產業發生質變，轉向整合多元新科技應用領域的同時，也取得拓展業務機會的能力。

歷經幾度內部不同職能的建立後，徐挺洋於內部徵選中脫穎而出，擔任集團董事長暨執行長陳俊聖的貼身技術助理（TA），也成為徐挺洋於職涯中再「進階」的「碩士期」。

徐挺洋也因此得以近身觀察陳俊聖如何力行、推動宏碁轉型再造的變革管理，並有機會學習不論是財務上及公司決策上等各種面向的營運管理實務經驗，進而內化為自己日後的養分。

至於要如何在每一次的職務調動後，於不同的角色間成功轉換，徐挺洋以自身為例指出，「走出舒適圈、不畫地自限、不預設立場」是三大重點。在此前提下，保持好奇心、開放思維，持續學習，並懂得換位思考，建立新舊知識經驗間的連結，才能保有能快速應用可移轉的知識經驗。