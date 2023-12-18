兩大石油出口國沙烏地阿拉伯與俄羅斯呼籲OPEC＋減產支撐國際油價之際，俄羅斯高層官員17日透露，俄國將提前於12月擴大減產，每日石油出口量再減5萬桶甚至更多。
俄羅斯三大通訊社引述俄羅斯副總理、主管石油天然氣最高官員諾瓦克（Alexander Novak）報導，俄羅斯今年做出每日減產30萬桶的承諾後，將在此基礎上進一步減產。
俄羅斯《國際傳真社》（Interfax）引述諾瓦克報導，俄國12月將額外增加原油減產量，減幅多少視12月結果而定，可能每日再減少出口5萬桶，甚至更多。
俄羅斯先前承諾每日石油出口量，會比5月至6月再少30萬桶，並維持這個水準到今年底。這個月俄羅斯同意，明年第一季將減產幅度擴大到每日50萬桶。
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