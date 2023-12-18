以「金和車床KINWA」自創品牌揚名海內外的金竑精密股份有限公司，今年是自1973年推出第一款車床以來的第50周年，為了展現更加國際化的決心，在今年導入全新的企業形象識別，塑造全新風貌，期望讓市場感受到金竑精密二代接班的旺盛企圖心，帶領團隊開創新的里程碑。

金竑精密創立於1968年，是台灣老字號的車床製造商，以品質性能優異聞名，不僅在台灣擁有高知名度，更在數十年前就已打入品質要求很高的日本市場，深受客戶好評。近年二代已全面接班，不論是製程管理、數位優化、網站全面改版、全新企業形象識別，以及未來即將導入的客服app，都希望為金竑注入新血，帶領金竑持續成長不斷進步。

董事長張寶峻說，金竑這50年來精益求精不斷進步，生產品質穩定、性能卓越的加工設備，產品也從傳統車床，跨足CNC車床，包括櫛式、平台式與斜床式車床。老一輩的車床師傅都認為，「金和車床」就是耐用耐操品質好，但我們過去幾乎所有心力都專注在產品設計與製造上，我們現在將網站全面改版，並導入全新企業形象識別，塑造全新風貌，就是希望能讓更多人感受到金竑團隊的活力與熱情。

這次金竑導入全新的企業形象識別，是以車床結構和英文名稱KINWA來進行設計，張寶峻說，全新的logo以藍綠兩種顏色搭配，藍色代表天，代表車床中轉動的物件，而綠色代表地，代表穩定的車刀，在這兩者之隱藏了K這個字母，想表達的就是「天地之間是KINWA」，而這也代表了天地之間是KINWA可創造的無限可能。

而英文字體的設計上，也是獨樹一格，他說，KINWA字體設計整體結構方正穩固，四角導圓象徵企業對外圓融的服務精神，內部直角則是象徵對內嚴謹的專業態度，憑藉對品質嚴格把關的態度，展現金竑對品質穩定與精準的堅持。

從去年以來因為俄烏戰爭、高通膨、高利率等不利因素，讓全球工具機市場蒙上一層陰影，但這無法澆息金竑持續努力、開拓市場的決心；張寶峻說，未來金竑將穩健邁出步伐，同時投入更多資源，專注新產品的研發與創新，以更精密、更優質的加工設備，滿足市場需求，扮演客戶最堅強的後盾，讓金和車床持續站穩國內平台式車床領導品牌的地位。