【時報-台北電】聯準會暗示明年降息、美公債殖利率持續下滑，帶動上周五台股持續再創波段新高，終場指數以上漲20點、收在17673點，成交量為4392億。

倫元投顧指出，短期沿月線盤堅看法不變，不過快則12月下旬、慢則總統大選前2週左右提防開始進入漲多選前觀望。這段期間就是個股表現，題材股短線雖容易飆、但輪動快，低檔加上高股息殖利率的明年獲利成長股則是進可攻退可守，低風險高報酬。

倫元投顧表示，波段而言，元月~過年前後雖恐做漲多回檔，屆時季線17000上下應有支撐，年後應該還有機會上來反映作夢行情、融券回補軋空行情以及高股息殖利率題材，末升段行情應至少可走到聯準會降息前後。後續聯準會降息幅度以及是否提前降息？就會關係到明年下半年以及2025年走勢。(編輯：李慧蘭)