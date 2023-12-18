全球海運供應鏈拉警報，市場傳出明年1月1日起運價漲很大。市場矚目焦點，包括葉門反政府組織攻擊行經紅海的商船，海運四大咖地中海航運、馬士基、達飛、赫伯羅特，陸續緊急喊停相關航線服務；以及巴拿馬運河隨降雨量改善，明年1月起放寬每日通行船舶數量從22艘增至24艘，但遠不及去年平均每日通行艘數40艘。
根據出口及國際貿易協會（Institute of Export ＆ International Trade）的資料，全球貿易約10～12％仰賴蘇伊士運河，5％仰賴巴拿馬運河，若無法順利運行，影響輕者造成船舶繞道，推高燃料費用並延誤船期、延遲交貨，重者恐加劇國際貿易鏈中斷風險。
海運市場不平靜，現貨市場運價跟著蠢動，上海航交所運價指數SCFI在12月已連續三週上漲，累計上漲百點，首當其衝的上海至歐洲線、地中海線運價連袂上漲逾32％，美東線上漲21％、美西線上漲逾11％。
接著，航商以巴拿馬運河低水位或緊急狀態為由，也將收取附加費，貨代業者透露，地中海航運、達飛、赫伯羅特、長榮等船公司，已通知明年1月1日起擬開徵巴拿馬運河附加費，每20呎櫃收取130～337美元不等，無形中也墊高運價。
由於市場充滿不確定，加上遠東地區即將過年放長假，年前歐美進口商勢將備貨，多家航商也通知貨代業明年1月1日起，歐美線每40呎櫃基本運費（GRI）喊漲1,000美元，實際漲幅須視船貨雙方拉鋸的結果，但漲幅可能挑戰今年之最。
台驊控股董事長顏益財預估，這波GRI調幅較高的航線，會是受影響較大的歐洲線、地中海線。運價走勢非單一因素可以決定，但也可能因為一個因素產生蝴蝶效應。預期年後，廠商有兩、三周因為缺工貨少，運價將有下調空間。
針對葉門反政府組織攻擊商船，謝志堅等業界大老表示，歐美國家不會坐視不管，已採取行動因應，評估對海運業的影響屬短期。另因巴拿馬運河乾旱問題，從亞洲往美東的貨櫃船，部分改走蘇伊士運河或繞道好望角，有助消化市場過剩運力。
多數業者認為，即使海運市場充滿不確定因素，但短期很難出現像疫情期間一樣大漲行情，主要受限明年運力供需差距高達逾7％，預料航商會全力維持運價在成本水平線之上，視市場供需或季節性需求，把握漲價機會拉一波，讓運價慢慢回跌，減緩運力過剩的衝擊，力守運價在小賺不賠的區間震盪。
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