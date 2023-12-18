星宇航空（2646）將舉辦近10年航空業最大規模聯貸案，由台銀、土銀聯手籌組，聯貸金額高達320億元，將支應星宇採購的七架A350-900型廣體客機，將於明、後年陸續交機，光是明年就交機四架，將全力串連北美與亞洲的轉機市場，並新闢戰線開航香港、西雅圖等，全力衝刺營收與獲利。
星宇16日剛開航美國第二個航點舊金山，由星宇航空董事長張國煒執飛首航航班。星宇預計明年1月18日開航清邁、第二季開航台中國際航線，下半年開航西雅圖，建構更緊密的航網。從中長期來看，等到A350-1000機型交付，也放眼紐約等美東航點。
在星宇航空董事長張國煒的規劃裡，跨足美國長程航線市場，同時積極新闢亞洲旅遊航點，透過擴展亞洲區域航網，目標是要爭取洲際轉運及高收益的商務市場。明年增闢香港航點，下一站是否爭取大陸航權，也讓外界多了想像空間。
星宇近一年來為了大型客機採購，發起數筆聯貸案，累計近一年多來籌組聯貸金額逼近500億元。
目前星宇飛航洛杉磯、舊金山、峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、新加坡、馬尼拉、河內、宿霧等17個城市。
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