台灣當前無人機較多應用於環境監測、基礎建設檢查、災區或受困事故救援，位於台南仁德區的「奧榮科技」致力於開發全方位4G/5G台製無人機解決方案，為最大限度提高用戶的靈活性與數據安全性，近期更是首創台製無人機室內自動化巡檢方案，讓企業能以最低成本卻達到最高效率化的巡檢作業，也使無人機的應用開創更多的可能性與討論。

奧榮科技首席開發人員練羽軒透漏，無人機的應用範圍雖廣，卻有載重量與地域性的限制，因當初考慮到無人機不能負擔較重的東西，同時受限於無人機的室外飛行，有較多法規上的條文規範，故當初研發無人機的動機，就是希望能夠帶給各企業與人民更便利的生活與節省企業人力成本顧慮，因此開發了無人機室內自動化巡檢的方案，不僅是室內能夠更自由的利用無人機來作業，更能提升整體工作效率。

談到無人機應用端，市場已百舸爭流，如何發現無人機更不為人知的運用，也成了各大無人載具業者絞盡腦汁之事，以太陽能光電案場巡檢作業為例，奧榮科技也將無人機應用於該領域上，包含「熱斑分析」、「面板破損分析」、「遮蔽分析」等影像分析功能，在巡檢上更能達到其效率，同時也因許多太陽能板的地域，造成人力作業不便，透過無人機也能夠克服此限制。