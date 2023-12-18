時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)

項目 12/15 12/14 漲跌

1月RSS3 167.00 165.30 +1.70

1月RTSR20FOB 144.50 143.90 +0.60

(鄧凱綺)(商品行情網)

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