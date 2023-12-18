《棉花期貨》NYCE：3月棉花跌0.88美分，每磅為79.93美分 08:122023-12-18 時報資訊 財經內容中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字體大小： A+ A- 【時報-記者鄧凱綺台北報導】美國紐約棉花交易所(NYCE) 3月棉花期貨12/15收盤每磅79.93美分，下跌0.88美分。(商品行情網) #棉花期貨 #棉花 #收盤 #期貨 重要商品行情 （更新：2023/12/19） 紐約近月黃金 2035.7 -9.20 紐約近月天然氣 2.491 +0.10 倫敦三個月期銅 8549.00 -2.50 倫敦三個月期鎳 17150.00 +178.00 紐約近月棉花 79.93 -0.88 紐約近月RBOB汽油 2.1370 +0.02 倫敦近月布蘭特 76.55 -0.06 BDI綜合指數 2348 -63.00 紐約近月輕質原油 71.43 -0.15 芝加哥近月玉米 483 +26.25 芝加哥近月黃豆 1315.75 +1.75 日本近月RSS3橡膠 231.6 +0.80 延伸閱讀 費半期上市奏捷 台積期夜盤明年Q1登場 超車美團 網易躍陸市值第四大網企 《期貨》高檔整理守短均 這關不敗仍偏多 《盤前掃瞄-國外消息》科技族群領漲；那斯達克連8紅 《基本金屬期貨》LME：12/18期銅收8482.50美元/公噸，跌66.50美元 《棉花期貨》NYCE：3月棉花跌0.88美分，每磅為79.93美分 其他人正在看 推薦專題 2024年來臨～存股族有哪些好標的呢？ 2023-12-04~至今 文章數：15 時序進入2024年，該存什麼樣的股票呢？現金殖利率是不少存股族的重要參考指標，但殖利率越高不代表報酬越好，每年穩定配息也很重要。新的一年，存股標的有哪些、又該留意些什麼？一起來看一看。 前往專題 300萬人就愛高息ETF，哪些配息最大方？ 2023-09-06~至今 文章數：100 根據集保中心9月1日最新統計，52檔台股ETF總受益人突破510萬大關，今年共增加97.7萬人，其中14檔高股息ETF受益人數佔6成以上，達294.6萬人。 前往專題 2023年ETF績效總體檢全網驚呆 00757越級打怪完勝正二槓桿ETF 2023-02-07~至今 文章數：19 時間轉眼來到了12月，有著濃濃過節氣息，也到了為一整年的投資進行年終總體檢的時候，盤點2023年在台股掛牌的246檔ETF，只有十檔成分股的統一FANG+ETF（00757），今年以來漲幅超過九成，完勝正二槓桿ETF，全網驚呆！ 前往專題 富邦金再登國際永續最高殿堂 連七年入選道瓊世界成分股 2023-01-06~至今 文章數：12 富邦金（2881）致力永續的成果再獲國際肯定！最具權威性的國際永續評比「道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices，簡稱DJSI)」8日公布2023年指數成分股，富邦金控不僅連續七年入選最高等級「道瓊世界指數(DJSI World)」成分股，亦持續八年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，持續在國際永續殿堂佔有一席之地。 前往專題 跟著地球永續經營 ESG含金量評價將勝過EPS 2023-08-08~至今 文章數：10 近1、2年，常常聽到的投資主題，包含電動車、碳中和、碳權等等，乍聽之下，好像是不同的東西，但其實都導向同一件事情─地球永續經營，在投資上，也就是大家常常廣泛在說的「ESG」主題。一般的傳統投資，投資人只會注意被投資公司的EPS，ESG投資除了連同傳統的企業財務因子一同評估以外，還會納入環境，社會，公司治理考量的責任投資方法。也就是說投資人在投資的時候會考量投資標的在這四個面向的具體成效。 前往專題 也許您會感興趣 發表意見 留言規範 當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。 您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於： 散布或傳播涉及誹謗、侮辱、仇恨、歧視、恐嚇等違背善良風俗或影響社會安寧、破壞公共秩序或影響國家安全等違反法令之相關內容； 意圖影響有價證券交易價格，而散布未經證實之流言或不實資訊； 傳輸或散佈電腦病毒； 藉此從事廣告、宣傳、促銷、招徠業務或從事其他未經本公司同意之商業行為； 從事刊登與本文無相關之內容或重覆發布相同或類似之內容或文章； 散布或傳輸侵害他人智慧財產權、商業秘密或其他依法令或契約應負保密義務之相關資料或資訊； 若發表相關研究報告，應註明內容來源及發表時間； 對本服務其他使用者或第三人產生困擾、不悅或令人反感或違反網路禮節及其他經本公司認定不適當之行為。
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