元寧企業繼向經濟部能源局申請「廠區供氫設備開發計畫（350公斤級）」專案計畫補助，打造標準型（占地20呎貨櫃）已結案，具有運輸方便、機動性高…等特點，大幅縮短業界往返加氫站時間成本後，又接續申請經濟部技術處700公斤級加氫站專案計畫，從今（2023）年1月1日迄今，順利進展中。
據了解，元寧於2015年受經濟部業界能源科技專案「模組現場型移動式甲醇製氫加氫站」補助，延伸「廠區供氫設備」開發計畫，成功整合加氫系統「製氫」、「壓縮」、「存儲」、「填充」，係透過20個立方米99.99％純度的氫氣，使用金屬隔膜式壓縮機增壓達450公斤以上，並壓縮填充至三支可承壓480公斤的儲氫槽中存儲，運用智慧型人機介面，有效控制並記錄氫氣之流量及壓力，後續使用加氫槍完成灌充至載具儲氫罐（瓶）中，相較一般汽車加油及電動車之充電速度快上許多，此設備系統內所有使用之管件均採用ASME標準認證之產品，此技術適用範疇涵蓋輕軌、挖土機、堆高機…等，研發一系列的氫能設備彰顯元寧的研製、開發及整合能力。
元寧董事長馮天安表示，完成能源局的350公斤加氫站計劃後，今年再挑戰700公斤加氫站，馮董強調700公斤的加氫站有一項極為關鍵的技術，就是要將氫氣冷卻至零下-40°C（高壓低溫冷卻器），目前元寧已運用專利技術「真空焊接結合件（真空分子擴散焊）」克服此瓶頸，並拿到美國機械工程師學會（ASME）認證。2023年將與工研院一起進行碳捕捉合作，其中捕捉二氧化碳的氣體壓縮機也是元寧提供，元寧為國內各大氣體廠特殊氣體壓縮機合格供應及維修廠商，專精於特殊氣體壓縮以及純化，品質佳、CP值高，並已成功外銷到韓國。
馮董表示以日本為例，一座大型加氫站的成本高達台幣3～4億，而元寧僅需其1/3（約台幣1～1.2億）即可，加上隔膜壓縮機除了應用於氫氣外，亦適用於各種特殊氣體壓縮，可謂應用面與CP值上都俱有競爭優勢，對台灣整體節能、減碳有所貢獻。網址：www.taiwancompressor.com。
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