臺灣環保暨資源再生設備工業同業公會14日在台北天成大飯店舉辦第十二屆第三次會員大會，理事長陳鴻儒在大會典禮致詞表示，公會已成立屆滿三十五年，感謝各位理監事與會員支持，使公會舉辦推動的各項活動得以順利圓滿，在走過疫情艱困時期，如今全面解封後，公會會務一切正常運作，持續推動各項會展參展活動，配合政府新南向政策，我們積極拓展海外市場，例如：「泰國國際泵、閥、鍋爐及管件展」、「越南國際水工程大展」、「吉隆坡亞洲環境永續展」。在國內也參加眾多國際性會展，有「臺南國際綠色產業展」、「台灣國際水週」、「TPCA SHOW」及「亞太區農業技術展」等；在新年度各項海內為參展計畫均會詳實通知、邀請各位會員踴躍報名參加。

在這次會員大會中，特別邀請三位環境科技專業領域的專家帶來精采演講，首場由納諾科技總經理兼ESG執行長林榮琳，帶來ESG的契機與商機跟會員們分享，除探討綠色投資、循環經濟、再生契機等議題。

第二場邀請工業技術研究院智慧感測與系統科技中心技術長邱以泰，圍繞在智慧感測技術與應用上做分析討論，主要討論在政策與供應鏈壓力驅動下，投入數位科技落實環境永續發展，以及ESG永續經營中有分為三種，數位工具應用、循環加值、以及創新材料融入等。