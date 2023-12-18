五大半導體廠務工程廠前三季獲利概況

2023年全球半導體景氣雖小幅衰退，但多數國際大廠並未放下建廠腳步，推升廠務工程族群今年營運成績，其中漢唐（2404）、帆宣（6196）、亞翔（6139）、朋億（6613）及信紘科（6667），五大廠務工程廠今年獲利可望創歷史新高，以明年產業回升情況及各廠在手訂單情況，2024年營運動能可望更加強勁。

今年半導體供應鏈上下游廠普遍感受產業衰退影響，但近三年來美中兩大國持續科技戰對抗，再加上先前疫情衝擊供應鏈供給，半導體供應鏈積極朝向分散化及在地化邁進，各國及各大廠仍推動建廠，帶動廠務工程個股今年獲利表現相對突出，市場法人樂估，相關個股今年獲利可望創歷史新高。

其中亞翔及信紘科今年前三季獲利已超越去年全年，年度獲利已提前宣布創下歷史新高，亞翔今年以來營收獲利爆衝，去年全年每股獲利4.43元，但今年僅前三季就高達7.85元，主要由於聯電新加坡廠等重要工程進入帳高峰所致，市場看好該公司每股獲利可望首度突破一個資本額。

信紘科在半導體廠務工程中營運規模相對較小，但該公司2020至2022年獲利已連續三年成長，信紘科表示，目前整體在手訂單仍保持良好水準，且觀察半導體及上下游相關產業主要客戶大型擴建計畫有望於明年逐步啟動，有助創造未來營運保持動能，該公司第三季每股獲利以2.61元創單季歷史新高後，市場法人估計該公司今年每股獲利可望挑戰8元水準，並寫年度獲利新高。

至於漢唐、帆宣則是廠務指標大廠，今年獲利創高態樣樂觀。漢唐近幾年除在台灣訂單成長外，在海外市場包括美國、中國大陸、新加坡等，也陸續有訂單斬獲，成為該公司重要動能。帆宣在美國、日本、德國、荷蘭、及越南都已先後設立子公司，目前透過全球化布局，帆宣接單也已遍布全球主要供應鏈發展國家，市場法人看好其中長期營運展望。

朋億*擁有台灣、中國、馬來西亞、新加坡等多地服務據點，除了觀察中國持續擴增成熟製程，其他包括台灣先進製程、東南亞地區封測廠等產能擴建規畫仍進行中，目前公司在手訂單約125億元，對明年營運預期仍將維持穩健表現。