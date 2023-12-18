12月13日金屬中心與ECM Group集團共同推動成立「亞太真空熱處理研發中心」，為台灣精密製造及零組件產業高值化，未來將鎖定光電半導體、醫材、電動車及通訊等產業應用，協助台灣零組件廠商搶攻商機。
經濟部產業技術司科長何祥瑋表示，台灣國內精密機械零組件品質精良，其產值達200億元以上，技術水準在亞洲地區與日本並駕齊驅，由於近年來全球機械、車輛與電子等產品設備市場持續高度成長，帶動機械零組件需求量增加，再加上地利及製造優勢，台灣有極大的機會發展機械零組件全球供應中心。其中欲開發更高附價值的精密零組件，熱處理技術將扮演重要關鍵地位，尤其在低變形控制、高效率節能製程及高可靠智慧設備設計等議題。
金屬中心董事長林仁益表示，ECM Group集團的熱處理設備在全球市場具有相當高市占率，且與29國共計超過400家企業有國際合作，是一家國際知名設備商。另外，金屬中心已建立複合熱處理及節能製程開發優勢及AI檢測驗證能力，並連續獲得RD100、愛迪生等國際大獎殊榮。並已透過技轉與工業服務協助50家以上廠商，進而協助切入國際大車廠Tesla/賓士/BMW/JLR/Ford等，總計獲得超過60億元訂單。
「亞太真空熱處理研發中心」，提供國內產業一個國際級開發試作平台。
將以高壓氣淬真空滲碳設備為基礎，串聯法國ECM Group集團、金屬中心、業者三方鏈結，可望在技術、人才、產品、應用市場互補有無。
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