【時報記者林資傑台北報導】金管會公布銀行國際金融業務分行（OBU）、保險國際業務（OIU）及證券國際業務（OSU）分公司等「金融3O」最新獲利概況，受美國升息墊高資金成本等因素影響，2023年前10月金融3O稅前損益均較去年同期衰退，其中OIU年減達72％、OSU虧損年增達1.02倍。

OBU前10月稅前淨利482.4億元，年減達121.6億元或20.1％，幅度較前三季20％略增。整體存款餘額3兆6322億元，年減926億元或2.5％，幅度較前三季4.7％收斂，但放款餘額2兆2696億元，年減達2504億元或9.9％，幅度較前三季8.7％擴大。

銀行局主秘侯立洋分析，OBU今年前10月獲利顯著衰退，主因升息帶動美元利率上揚，墊高OBU向總行拆借的資金成本，使整體淨收益下滑。

OIU前10月稅前淨利750.5萬美元，年減達1930.2萬美元或72％，幅度較前三季65.74％續增。保單件數547件，年減89件或13.99％，保費收入3304.8萬美元，年減1057.3萬美元或24.24％。

其中，產險業OIU稅前虧損137.6萬美元，較去年同期獲利713萬美元顯著轉虧。壽險業OIU稅前淨利874萬美元、年減達1094.2萬美元或55.59％，幅度較前三季擴大。不過，再保險業OIU獲利141萬美元，較去年虧損0.5萬美元、前三季虧損24.3萬美元大幅轉盈。

保險局主秘古坤榮說明，OIU今年前10月獲利大幅衰退，主因全球氣候變遷造成巨災損失幅度及頻率齊揚，讓產險業OIU經營策略轉趨保守、導致業績下滑。壽險業OIU則受升息影響，影響獲利表現。

OSU前10月交易量1377億美元，年增150億美元或12.22％，幅度較前10月12.03％略增。不過，稅前虧損5812萬美元，虧損年增達2929.9萬美元或1.02倍，但幅度較前三季近1.27倍有所收斂。

證期局副局長黃厚銘表示，今年債市波動加劇、市場流動性高，券商因應市況調整部位，帶動OSU前10月交易量增加。不過，由於美國基準利率走高，導致持有債券跌價出現評價損失，使OSU虧損幅度擴大。

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