千金集團迎接百億股本等級科技巨擘入列！海通國際證券指出，聯發科（2454）受惠智慧機重新拉貨動能、旗艦級晶片表現強勁，加上在2025年Google的張量處理器（TPU）專案爭奪有所進展，還有可能打入iPad的WiFi 6晶片，多項利多助攻，升評「優於大盤」，並將推測合理股價升至1,110元。
千元級以上高價股向來在各產業中位居領頭羊角色，搭配優異的每股稅後純益（EPS）表現，吸引市場給予較高本益比。值得注意的是，高EPS幾乎為千金股必備條件，使得千元以上高價股的股本通常較小，目前12檔千金股中，資本額最高的亞德客-KY也不過20億元，不足10億元者比比皆是，包含股王世芯-KY、股后信驊在內，就占了過半數的七檔之多；由此也可以凸顯，聯發科以約160億元資本額、創造高昂EPS，並晉身千金股，產業地位與市場認同度確實高超。
聯發科股價8月下旬脫離整理區間，開啟本波重返千金之路，期間獲得摩根士丹利、美銀、花旗環球、麥格理證券等輪番力挺，賦予的推測合理股價都超過千元。海通國際證券電子研究主管蒲得宇最新改變中性觀點，看好聯發科在智慧機與AI領域的建樹，帶動國際資金15日大買1,790張，提供聯發科重返千金股行列最後一哩路的助力。
蒲得宇坦言，先前一度擔心華為麒麟晶片放量，以及聯發科旗艦級晶片的需求，然最新調查發現，聯發科旗艦級系統級晶片（SoC）需求比預期更強，目前預期，在Vivo、OPPO需求推升下，D9300晶片2024年出貨量為1,200萬～1,300萬套，另D9200晶片出貨量約為800萬～900萬套。
另一方面，海通國際先前擔心造成威脅的華為麒麟8000系列晶片，則因為上游產能重新分配給非智慧機產品，供應十分有限，首款晶片將於12月下旬面世。
其次，許多設計服務公司仍在為爭奪Google的TPU專案奮鬥中，根據蒲得宇的調查，聯發科目前的進步優於其他對手，若奪下訂單，估計2025年貢獻10億美元營收、2025年下半年至2027年合計將貢獻50億美元營收。
再者，海通國際的供應鏈調查顯示，聯發科2024年可望打進蘋果iPad的WiFi 6供應鏈，可說是聯發科擴張營運的里程碑。綜上所述，各項營運新進展將把聯發科推向世界級（World-Class）企業境界。
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