為協助企業有更好的科技工具做到活化會員點數以及減少人工作業流程，同時又能兼顧客戶服務，精誠資訊正式推出「兑兑喜客券平台」，藉由全新建置的一站式網站，提供企業之APP、EC、LINE OA等數位通路串接服務，協助品牌強化會員服務、有效經營會員，並能串聯點數經濟提升會員黏著度；同時，支援商家行銷活動禮贈服務，透過網站平台即可進行整批購買與名單管理發送，有助節省繁瑣的人工作業流程，支援企業客製化需求，亦能降低紙本印刷與發放成本，滿足減碳永續的理念與目標。

精誠資訊流通暨支付事業部副總經理班鐵翊表示：「『兑兑喜客券平台』是精誠喜客券進一步滿足企業加碼使用電子票券的需求，『兑兑喜客券平台』提供企業可以快速串接內部系統、或是與企業自己的APP、電子商務網站，甚至是官網串接，也支援企業的LINE官方帳號串接，是企業會員行銷的一大助力。」

歡慶平台正式上線，即日起至2023年12月31日，「兑兑喜客券平台」祭出全站商品７折起的超值優惠，包含最受市場歡迎的連鎖咖啡店票券，餐飲品牌與百貨商場的抵用券，更具優惠、也讓個人用戶能運用一鍵轉贈功能，體驗線上送禮的快速及便利性，豐富的商品券與多元面額選擇，適合企業福委與行銷活動採購贈送，亦推出乘車抵用金，欲了解更多票券資訊請參考官網。