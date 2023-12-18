以YAMADA加值你的美好生活為信念，讓山田空調提升家裡的舒適感，使家變成最美好且幸福的所在，台灣智慧家電大廠禾聯碩公司（5283）14日舉行集團旗下日系風格YAMADA山田家電2024空調新產品暨代言人發表會。為山田家電注入嶄新的能量，禾聯碩邀請國民姊夫、日本EXILE放浪兄弟成員AKIRA擔任年度空調代言人，全面布局提升日系質感。

YAMADA空調以簡約質感風格著稱，今年致力於研發符合台灣氣候及消費者需求的產品，隆重推出全新變頻空調，採用對環境永續的R32環保冷媒，及具有「箔金御守、銅管守護、四驅風動、寒風對策」等功能，兼顧舒適度與高耐用性之全方位設計，讓消費者可以享受清新健康美好空氣。

禾聯碩邀請到AKIRA擔任年度空調代言人，在於他對人生與夢想的追求，與山田空調想傳達給消費者的美好信念不謀而合，全球首播的山田空調廣告，演繹AKIRA人生各個階段的自我探索與歷程。

非常注重空氣品質及舒適體感的AKIRA，對於山田空調的各項貼心設計都很喜歡，特別喜歡「箔金御守」及「銅管守護」功能，可加強空調銅管及蒸發器，延長機體使用壽命能更耐用。除了「箔金御守」及「銅管守護」功能，山田空調還具有四驅風動、寒風對策，雙效除塵、隨身感溫的特點。

YAMADA山田家電2021年成立，為禾聯集團旗下日系風格之品牌，過去以小家電為主打項目，於2024年品牌重新塑造，正式宣告進入空調市場領城，開拓新的大型家電「空調」產品線，帶給消費者更完整的智慧居家生活體驗。