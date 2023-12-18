時碩（4566）受惠大陸、美國汽車零件需求殷切，抵銷半導體及自行車業客戶去化庫存的影響，第四季營收回溫，本業獲利可期。且時碩獲國外客戶採購自行車變速器零組件訂單，加上航太及汽車零件訂單成長，明年營收力拚增長。

時碩主管表示，大陸汽車市場需求轉好的趨勢，帶動大陸汽車一階零件業客戶拉貨，美國11月汽車市場需求也增加，憑藉汽車零件出貨有感增加，彌補工業應用事業因半導體及自行車客戶還在去化庫存部分，是時碩第四季10、11月連續兩個月營收月增的主因。

時碩預期12月大陸車市進入年終傳統旺季，汽車零件出貨將持續增加；營收回溫下，儘管近期新台幣升值恐需提列匯兌損失，但法人仍看好時碩第四季本業將有獲利。