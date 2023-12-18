【時報-台北電】因美國聯邦儲備理事會(FED)官員表示，現在考慮降息還為時過早，回擊了甚囂塵上的市場預期，影響美元指數反彈走強，美元走強使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，致倫敦(LME)銅價小幅回落下跌。

分析師表示，由於聯準會(FED)官員上周三公布的最新利率預測顯示，預計2024年將降息75個基點，此前美元指數因此下跌，銅價上周四一度創下一年以來最大單日漲幅，但由於紐約聯儲總裁威廉姆斯表示，現在就考慮降息還為時過早，加劇了市場對何時降息的擔憂後，美元指數在此言論發表後反彈走強，美元走強使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，使得銅價走勢回落下滑。

終場上周五(12/15)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌192美元，報每公噸25,175美元；期鎳上漲178美元，報每公噸17,150美元；期鋅上漲39美元，報每公噸2,532美元；期鋁上漲37.5美元，報每公噸2,247.5美元；期銅下跌2.5美元，報每公噸8,549美元；期鉛上漲12.5美元，報每公噸2,081.5美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)