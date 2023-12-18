【時報記者林資傑台北報導】金管會預計年底前公布「金融業運用人工智慧（AI）指引」，對於媒體報導提及的指引相關內容，金管會對此表示，為先洽詢相關金融業公會意見後所提出的初步版本，尚未經內部正式討論、亦非通過草案，強調相關內容及行政程序均尚未完備，並非最終定案版本。

金管會8月中宣布將訂定「金融業運用AI核心原則與相關推動政策」草案，經對外預告參酌外界意見後，10月中公布6大核心原則及8項配套措施，強調以風險為基礎的有效管理，預計今年底前進一步公布更詳盡的「金融業運用AI指引」。

媒體17日報導，金管會即將公布的AI指引中，「集中度風險」管理最受金融業者矚目，指稱指引明確要求金融業者在合作前需一併評估「整個市場委託該機構的集中度風險」，意即金融機構找合作對象須趁早，否則恐有「名額限制」。

對此，金管會表示，相關內容為先洽詢相關金融業公會意見後所提出的草案初步版本，尚未經內部正式討論，因此亦非金管會通過草案。同時，後續尚須經過行政院相關部會檢視及預告60天，預告後金管會將再依外界意見調整，因此相關內容及行政程序均尚未完備。

金管會指出，目前指引草案定位為行政指導，目的在「提醒」金融業者於導入或運用AI時宜注意事項，而非「要求」金融業完全依照指引辦理。指引草案亦強調金融機構應視自身業務及應用AI情形，以風險為基礎，參考指引提醒事項是否已進行評估。