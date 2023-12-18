【時報-台北電】受國際宏觀因素影響，因調查顯示，市場預期今年鋁市場將出現33.8萬公噸過剩，2024年將出現25萬公噸過剩，供應過剩擔憂拖累，多用於運輸、包裝和建築行業的鋁價上周一度跌至近15個月低點，為去年9月28日以來的新低，低價吸引逢低買盤進場，致倫敦(LME)鋁價上漲，但由於中國中央經濟工作會議對中國的房地產行業缺乏新的刺激，以及美國聯邦儲備理事會(FED)官員表示，現在考慮降息還為時過早，影響美元指數反彈走強，使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，對基本金屬造成了影響，則限制了鋁價漲幅。
終場上周五(12/15)倫敦(LME)期鋁上漲1.7%，較前一日上漲37.5美元，報每公噸2,247.5美元。(編輯:呂方維)(商品行情網）
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